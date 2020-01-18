- KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına Aday Oldum Kazanacağıma İnanıyorum”

-KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın İHA muhabirine verdiği röportajdan görüntü



( LEFKOŞA ) - KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum” LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Nisan 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu ve kazanacağına inandığını söyledi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Nisan 2020'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklarken, UBP Merkez Yönetim Kurulu oy birliğiyle adaylığı onayladı. Tatar, adaylığının açıklanması üzerine parti önünde toplanan kalabalığa seslendi. Başbakan Tatar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ''KKTC'nin geldiği aşamada federal temelde müzakerelerde hiçbir sonuç çıkmaması, Cumhurbaşkanlığı bu kalıplar içinde sıkışması kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısı ile bizim yeni dönemde yeni anlayışımızda yeni fikirlerin ve alternatiflerin masaya gelmesi ve bizim gönlümüzde yatan yan yana yaşayan iki devlet ve dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin de Doğu Akdeniz'deki yaptığı hamleler ile mavi vatanda KKTC'nin burada çok daha önemli bir pozisyonda olabileceğini yeni siyaset ve beklentiler ile KKTC devletinin kendi insanına daha fazla refah mutluluk huzur ve dolayısı yeni anlayış ile bu süreci yönetmek en büyük temennim ve dileğimdir. Kazanmam halinde KKTC halkının esenliği ve bu bölgede başı dik onurlu bir şekilde var olabileceği Türkiye ile daha iyi ilişkiler ve dünya devletleri ile ve onların halkları ile Kıbrıs Türk insanın beklentilerini korumak ve savunmak için diyalog ve beklentilerini çalışma temposu içerisinde Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.



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