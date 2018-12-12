-Kasapoğlu konuşma

-Erhürman konuşma



( LEFKOŞA ) - KKTC Başbakanı Erhürman, Gençlik Spor Bakanı Kasapoğlu’nu kabul etti LEFKOŞA



- KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu kabul etti. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü. Başbakanlıktaki kabulde, Kasapoğlu ve heyetine Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti. Bakan Kasapoğlu kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “KKTC ile olan işbirliğimiz ve ortak geleceğimiz için yaptığımız çalışmalar bizim için çok anlamlı, çok kıymetli ve önceliklidir” dedi.

Spor şurasının ülkedeki spor tesisleri noktasındaki atılımları ile projelerini paylaşma ve bununla ilgili işbirliğini geliştirme açısından önemli bir viraj olduğunu kaydeden Kasapoğlu, bugünkü şuradan sonra da KKTC’li sporcular ve gençler için çalışmalar ve projelerin farklı boyut alacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tüm imkânlarıyla KKTC’nin sportif gelişimi noktasında destek olmak istediklerini dile getiren Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüplerle olan işbirliği çerçevesinde yeni olanaklar geliştirmek için hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası arenadaki KKTC sporcularına karşı uygulanan ambargoların bertaraf edilmesi çalışmalarına da el birliğiyle devam edeceklerini söyleyen Kasapoğlu, bu tür ziyaretlere devam edilmesi temennisinde bulundu. KKTC Başbakan Tufan Erhürman, Kasapoğlu’nun spor şurası münasebetiyle kendileriyle birlikte olmalarının kendisi için onur kaynağı olduğunu söyledi.



KKTC sporcularının faaliyetler yürütürken bir taraftan da başka ülkelerin maruz kalmadığı bazı sorunlarla uğraşmak zorunda olduğunu dile getiren Erhürman, temel hedeflerinin daha fazla insanın spor yapması, daha fazla lisanslı sporcuya sahip olmak ve sporcuların uluslar arası alanlarda yer almasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Uluslararası alanda başarı gösteren çok fazla sporcunun olduğunu söyleyen Erhürman, bu kadar az nüfuslu bir toplum olarak bu kadar başarılı sporcu çıkmasının da kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Erhürman, tesisleşmede gerekli çabaların ortaya konulması ve uluslararası alanda sporcuların önünün açılması halinde KKTC’nin spor alanında kendi ismini rahatlıkla duyurabileceğini vurguladı. KKTC’nin uluslararası müsabakalarda yer almak açısından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin ciddi desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen Erhürman, birlikte yapılacak çok güzel işler olduğuna yürükten inandığını kaydetti.



