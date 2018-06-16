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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- KKTC, 24 Haziran İçin Sandık Başında

- KKTC, 24 Haziran İçin Sandık Başında

oluşan kuyruk

Nüfus Cüzdanı Genel Seçimler Yurt Dışı Cüzdan Milletvekili 

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( LEFKOŞA ) - KKTC, 24 Haziran için sandık başında LEFKOŞA

- Türkiye’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci dönem milletvekili genel seçimleri için KKTC’de oy verme işlemleri bugün başladı.
KKTC’de oy verme işlemlerine halk yoğun ilgi gösterdi. İlk gün seçmenlerin uzun kuyrukların oluşturduğu oy verme işlemleri 3 gün boyunca devam edecek. KKTC’de ikamet eden ve yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bugün dahil 3 gün boyunca 09:00-21:00 saatleri arasında oy kullanabilecek. Oy verme işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçilik binası yanında bulunan 20 Temmuz Fen Lisesi’nde kurulan 20 sandıkta yapılıyor. Seçimin 2’inci tura kalması durumunda ise oy verme işlemi 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında aynı okulda tekrardan gerçekleştirilecek. KKTC, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği seçim binası sorumlusu Ertuğrul Demirci basına yaptığı açıklamada "Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmelerimiz için KKTC'de oy kullanma işlemleri bugün itibariyle başlamıştır. KKTC yurt dışı seçmen oy kütüğüne kayıtlı 106 bin 530 seçmenimiz bulunmaktadır. Oy kullanacak seçmenlerimizi belirlenen tarihlerde 20 Temmuz Fen Lisesi’ne bekliyoruz” dedi.
Sandığa gelecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Demirci, oy kullanacak olanların gelirken yanlarında soğuk damgalı mühürlü olan nüfus cüzdanı veya pasaport getirmelerini belirtti.
Ayrıca gelmeden önce internet üzerinden yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
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