Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kızıyla kavga eden damadı ve arkadaşını bıçakladı

Kızıyla kavga eden damadı ve arkadaşını bıçakladı

- Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Çağa Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-- Yaralının evden çıkarılması
-- Polis ekiplerinin incemesi
-- Hastaneden görüntü
-- Detay

( KOCAELİ )- Damadın ağır yaralandığı olayda saldırganı komşuları etkisiz hale getirdi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde eve eşyalarını almaya gelen kocası ile kavga eden kadın, babasından yardım isteyince eve gelen baba, damadı ve yanındaki arkadaşını bıçaklayarak ağır yaradı. Olay 14.30 sıralarında Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yamaç Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir evinden ayrı olan Turgay G., eşyalarını almak için arkadaşı Serdar B. ile birlikte evine gitti. Eve gelen kocası Turgay G. ile kavga eden Nilgün G. ise babası Nurettin Y.'yi telefonla arayarak yardım istedi. Telefonu kapatan Nurettin Y. hızla kızının evine gitti. Eve geldiğinde damadı Turgay G. ve arkadaşı Serdar B.'yi evde gören baba, yanında taşıdığı bıçağa sarıldı. Nurettin Y.'nin bıçakla saldırdığı Turgay G. ve arkadaşı Serdar B. kanlar içinde yerde kaldı. Bağrışmalar üzerine eve gelen komşular, saldırganın eline sert bir cisimle vurarak bıçağı düşürdükten etkisiz hale getirdikleri saldırganı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim ettiler. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Turgay Y.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilirken olay nedeniyle fenalık geçiren 2 kişi de Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlatıldı. (GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı