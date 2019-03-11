Kızıyla birlikte gittiği dağda kaybolan kadını iz takip köpeği arıyor İzle

-Ekiplerin koordine edilmesi

-Kızının konuşması



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Datça ilçesinde, kızıyla birlikte dolaşmak ve Tilkicik otu toplamak için dağa giden yaşlı kadından 24 saattir haber alınamıyor. Datça ilçe merkezinde ikamet eden 68 yaşındaki Emine Özer, dün sabah saat 10.30 sıralarında piknik yapmak için kızı Buket Aydın, damadı ve torunlarıyla 20 kilometre uzaklıktaki Aşlama mevkiindeki ormanlık alana gitti. Saat 16.00’ya kadar piknik yapıp eğlenen anne Emine Özer ve kızı Buket Aydın, Tilkicik otu toplamak için ormanlık alana girdi. Annesiyle farklı yönlere ayrılan Buket Aydın, bir süre sonra buluşma noktasına geri döndüğünde annesini bulamayınca telaşa kapıldı. 5 kişilik ailesiyle birlikte yaklaşık yarım sat annesini arayan Aydın, bir sonuca ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine, jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Domuz Çukuru ile Aşlama mevkileri arasında aranan yaşlı kadının bulunması için diğer ekiplerden de destek istendi. Gece ilerleyen saatlere kadar devam eden ancak karanlık nedeniyle ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. Jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra gönüllü dağlılık örgütlerinin de destek verdiği arama çalışmaları, iz takip köpeği Merak’ın da katılımıyla devam ediyor. Birkaç dakika içeriinde ayrıldıkları annesinden bir daha haber alamayan Buket Aydın, “Gezmek amacıyla dağa gelmiştik. Tilkicik otu toplamak için annemle dolaşıyorduk. Annem yolun bir tarafına, ben ise diğer tarafından dolaştım. Yarım saat 45 dakika geçtikten sonra ayrıldığımız noktaya geldiğimde annem yoktu. Yarım saat kadar kendimiz aradık. Bulamayınca jandarma ve diğer ekiplere haber verdik. Halen arama çalışmaları devam ediyor” dedi.



