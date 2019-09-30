Kızının yanında öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi - MANİSA
- Cenazenin camiye getirilişi ve dua edenler - Cami avlusunda cenaze törenine katılanlar - Tabutun yanında gözyaşı döken yakınları ve baba Selim Erbahçeliler - Cenaze namazı ve tabutun taşınmasıKızının yanında öldürülen babanın cenazesi toprağa verildi - Manisa 'da kızıyla gittiği lunaparkta çıkan tartışma sonucu öldürülen Eren Erbahçeliler'in cenazesi defnedildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Salihli ilçesinde doğum günü olan kızıyla gittiği lunaparkta çıkan tartışma sonucu silahla vurularak öldürülen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) çalışanı Eren Erbahçeliler'in cenazesi toprağa verildi. Kızının doğum gününü kutlamak için gittiği lunaparkta çıkan tartışmayı ayırmak istersen lunapark çalışanı Kazım S. tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erbahçeliler'in (34) cenazesi, ailesi tarafından hastaneden teslim alındıktan sonra Ahmetli ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi. Cenazeye katılan Erbahçeliler'in yakınları ve çalışma arkadaşları gözyaşı döktü.Erbahçeliler'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Ahmetli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan, cinayetten sonra gözaltına alınan Kazım S'nin sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.
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