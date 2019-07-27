Kızının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor

-Hasta Medine Sakin detay



( KOCAELİ - ÖZEL)- Medine’nin yaşaması için tek umudu kök hücre tedavisi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde rahatsızlığı sonrası kalbi durduktan sonra 5 yıldır yatalak olarak yaşayan 13 yaşındaki Medine Sakin’in ailesi kızlarının yeniden sağlığına kavuşturacak Embriyonik kök hücre tedavisinin masraflarını karşılamak için yardım bekliyor. Kocaeli’nin Çayırova ilçesi İnönü mahallesinde ikamet eden Bahattin ve Emine Sakin çiftinin 13 yaşındaki kızı Medine Sakin 5 yıl önce öksürük ve ateşlenme şikayetiyle Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mediye’ye kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Daha sonra evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Medine Sakin yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken beyninde meydana gelen hasar nedeniyle yatağa mahkum oldu. 5 yıldır kapı kapı dolaşarak kızı için şifa arayan baba Bahattin Sakin, kızının kök hücre tedavisi ile tekrar hayata tutunabileceğini dile getirerek tedavi masraflarının karşılanması için yardım istedi. “Kızıma 15 dakika ömür biçtiler” Kızına yanlış bir tedavi uygulandığını iddia eden baba Bahattin Sakin, “Benim kızım 8 yaşındayken yanlış bir tedavi yüzünden verilmemesi gereken ilaçların verilme sebebiyle, aynı gün içerisinde kalbinin durması ve 45 dakika boyunca beynine oksijen gitmemesinden yüzde yüz ağır engelli olup 5 senedir kızıma bakmaktayım. Kızıma 15 dakika ömür de biçtiler, organlarını da istediler, fişini de çekin yaşamaz dediler. Ben bir baba olarak bunların hiçbirini kabul etmedim” dedi.

“Tedavi için 86 bin dolar gerekiyor” Kızının yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini söyleyen baba Bahattin Sakin, “Embriyonik kök hücre tedavisinin Türkiye Cumhuriyeti’nde mümkün olmadığını söylediler. Sadece göbek kordonundan olabilir, o da kızınız çok olumlu bir sonuç alamaz dediler. Benden kızımın tedavisi için 86 bin dolar para istediler. Ukrayna Kiev’de bu tedavinin yasal olarak yapıldığını ve de yaptırabileceğini söylediler. Bu parayı karşılayabilecek benim bir durumum yok. Bana bir belge yazarsanız yasal bir kampanya başlatacağımı söyledim ve doktorun hazırladığı belgeleri alarak Kocaeli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi Kızının durumunun kötüye gittiğini belirten Sakin, “Ben bir an önce kızımın bu tedavisinin yapılmasını istiyorum. En azından kızıma vurulacak ilk kürü toplayabilmenin peşindeyim. O zamana kadar belki süre dolar evraklarım onaylanır, önüm açılır diye uğraşıyorum. En azından 150 bin TL gibi bir para toplanırsa hemen Ukrayna’ya götürüp ilk kuru yaptırabileceğimizi söylediler. Sevgili Cumhurbaşkanım ben inanıyorum ki siz benim sesimi duysanız benim kızımın elinden tutacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti’nde böyle çaresizce bekletilmekten ölmesin ya. Kötüye gidiyor” şeklinde konuştu.

(SK-GY

