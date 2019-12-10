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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kızının ismini taşıyan İdil'de şehit düştü...Samsun, şehidini son yolculuğuna uğurladı Haberi

Kızının ismini taşıyan İdil'de şehit düştü...Samsun, şehidini son yolculuğuna uğurladı Haberi

şehidin tabutundan görüntü

Şehit Hastane Sarılar Cenaze Namazı Gözyaşı 

-dua edilmesi
-detay
-fotoğraf

( SAMSUN -2) SAMSUN

- Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy Köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar, memleketi Samsun’un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.Havza ilçesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet-Emine Sayar oğlu Uzman Jandarma Çavuş Kemal Sayar, Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy köyü Pisikayası Tepesi mevkisinde BTÖ mensuplarınca araziye döşenmiş EYP’nin patlaması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin cenazesi dün akşam saatlerinde Merzifon Havaalanına, ardından da Havza ilçesine getirildi.
Kızı da 'İdil'Şehit Sayar için bugün evinin önünde helallik alındı. Şehidin eşi Sennur, oğlu Yağız ve kızı 'İdil', şehit Kemal Sayar’ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler. Şehidin cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından cenaze namazının kılınması için tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığının önüne kurulan tören alanına götürüldü.
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