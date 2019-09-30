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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kızının gözleri önünde öldürülen babaya son veda

Kızının gözleri önünde öldürülen babaya son veda

Cenaze töreninden detaylar

Doğum Günü Cenaze Namazı Cenaze Aracı Emniyet Müdürlüğü Sağlık Ekipleri 

-Arkadaşlarından detaylar
-Baba Selim Erbahçeliler'den detaylar
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun cenaze aracına konulması
-Eren Erbahçeliler ve kızının fotoğrafları

( MANİSA )- Manisa'da cinayete kurban giden MASKİ çalışanı toprağa verildi MANİSA

- Manisa'nın Salihli ilçesinde doğum günü olan kızıyla birlikte gittiği lunaparkta çıkan tartışma sonucu öldürülen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) çalışanı Eren Erbahçeliler, son yolculuğuna uğurlandı. Manisa'nın Salihli ilçesi Kurşunlu yolu üzerinde bulunan lunaparka doğum günü olan kızıyla birlikte giden MASKİ çalışanı Eren Erbahçeliler (34), çıkan bir tartışmayı ayırmak istersen lunapark çalışanı Kazım S.'nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu. Kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybeden Erbahçeliler için memleketi Manisa'nın Ahmetli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Ahmetli Ulu Cami'de düzenlenen cenazeye katılan Erbahçeliler'in çalışma arkadaşları göz yaşlarını tutamadı. Öte yandan oğlunun cenazesine gelen baba Selim Erbahçeliler'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Gözyaşlarını tutamayan baba Erbahçeliler oğlunun tabutunun yanına oturarak uzun süre gözyaşları döktü. Erbahçeliler'in cenazesi ikindi namazını müteakip cenaze namazı sonrası Ahmetli Mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MASKİ daire başkanları ve ailesi katıldı.
Olayın geçmişi Olay dün akşam Kurşunlu yolu üzerinde bulunan Lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Eren Erbahçeliler (34) kızı ile birlikte lunaparka eğlenmeye geldi. Lunapark çalışanı Kazım S. ile bir başkası arasında çıkan jeton tartışmasını ayırmak isteyen Erbahçeliler, Kazım S.'nin silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Erbahçeliler, hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrası Eren Erbahçeliler'i öldüren Kazım S. yakalanarak gözaltına alındı. İlçe emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kazım S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AY-
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