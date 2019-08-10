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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kızının düğünü için yola çıkan aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Kızının düğünü için yola çıkan aile kaza geçirdi: 5 yaralı

Gelinlikten görüntü alınması

İlk Müdahale Hastane Bild Direksiyon Irak 

-Gelinliğin ambulansa götürülmesi
-Yaralılara müdahale edilmesi
-Yaralıların ambulansa bindirilmesi
-Emniyet güçlerinin incelemesi
-Detaylar

( KASTAMONU )- Kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi KASTAMONU

- İstanbul’dan kızının düğününe gitmek üzere yola çıkan aile, Kastamonu’da kaza geçirdi. Yaralanan baba, kızının gelinliğini bırakıp ambulansa binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinlik ile birlikte babayı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan hem Kurban Bayramı tatili hem de kızının düğünü için Sinop’a giden İsmail Güzelaydın (47) idaresindeki 34 NR 6615 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük karayolu 10. kilometresinde şarampolde kum yığınına çarparak taklalar attı. Yaşanan feci kazada otomobilde sıkışan yaralıları ise çevreden geçen sürücüler ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kazada yaralanan Hafize Güzelaydın (24), Fadime Güzelaydın (22), Mahire Güzelaydın (45) ve Enise Demirhan (21), Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kızının düğünü için Sinop’a gittiği öğrenilen baba İsmail Güzelaydın ise, otomobilde bulunan gelinliği bırakıp ambulansa binmedi. Sağlık görevlilerinin ve emniyet güçlerinin ısrarlarına rağmen baba İsmail Güzelaydın ambulansa gelinlik olmadan binmek istemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinliği de ambulansa alarak yaralanan baba İsmail Güzelaydın’a, Kastamonu Devlet Hastanesine götürdü. Kaza sonrası emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan kaza yapan aracın sürücüsü İsmail Güzelaydın’ın direksiyon başında uyuya kaldığı iddia edildi.
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