Kızının acısına zor dayandı - HATAY

- Cenaze aracının camiye getirilişi - Baba ibrahim Öğrencik'in Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu tarafından teselli edilişi - ilçe müftüsü Mekki Solmaz'ın konuşması - Cenaze namazı, tabutun camiden mezarlığa götürülmesiKızının acısına zor dayandı - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde, babasının otomobilini park etmek istediği sırada çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi - Cenaze töreninde büyük acı yaşayan babayı, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu teskin etmeye çalıştıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde babasının otomobilini park etmek istediği sırada çarpması sonucu yaşamını yitiren 7 yaşındaki Melisa Öğrencik, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınan Melisa'nın cenazesi Reşatlı Camisi'ne getirildi. Cenazeye katılan ve gözyaşlarına hakim olamayan baba İbrahim Öğrencik büyük acı yaşadı. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, baba Öğrencik'e sarılarak teskin etmeye çalıştı. İbrahim Öğrencik ise bu sırada, "Yavrum gitti, dedesine gitti." diyerek ağladı.İlçe Müftüsü Mekki Solmaz ise cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, hiçbir babanın evladına zarar vermek istemeyeceğini anlatarak "Bu bir sabırdır, bir imtihandır. Allah bizi, özellikle babasını bu imtihanda sınıyor." dedi. Solmaz'ın kıldırdığı namazın ardından Melisa'nın cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.Dün gece meydana gelen olayda, İbrahim Öğrencik 06 TCU 93 plakalı otomobilini Reşatlı Mahallesi'nde park etmek için fren yerine gaza bastığı sırada evin girişinde bekleyen kızı Melisa’ya çarpmıştı. Küçük kız olay yerinde hayatını kaybetmişti.Jandarma tarafından gözaltına alınan baba, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.
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