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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Kızını kurtarmak için alevlerin arasına daldı

Anne ve kızından detay

Hastane Gesi Gaz Sıkışması Hayvan 

-Kızdan detay görüntüler
-Annenin konuşması
-Servisten ve hastane dışından detay

( ERZURUM )- Hiç düşünmeden alevlerin arasına daldı ERZURUM

- Kars’ın Susuz ilçesinde evlerinde çıkan yangında kızını kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne 3 yaşındaki kızını kurtarmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan çocuğun tedavisine Erzurum bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde devam ediliyor. Sevilay ve Selçuk Yarıcı çiftinin 5 çocuğu bulunuyor. Sobanın patlaması sonucu meydana gelen yangında anne Sevilay Yarıcı alevleri adeta yararak 3 yaşındaki kızını son anda kurtarmayı başardı. Anne Sevilay Yarıcı, yangının 5 Mart 2020 tarihinde meydana geldiğini belirterek “Eşim iş bulmak için İstanbul’a gitmişti. Diğer 4 çocuğumu okula gönderdik. Evde yıkadığım çamaşırları kurutması için bahçeye çıkmıştım. Sobada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Bir ara evden dumanların çıktığını fark edince hemen eve koştum, bir anda evde yalnız kalan Irmağın sesini duyunca hemen eve koştum. Eve baktığımda ev ateş almış yanıyor. Soba ve boruları etrafa saçılmıştı. Yanan sobadan çıkan alevler Irmağın çeşitli yerlerini yakmıştı. Hatta sırtını bile yakmıştı. Can havliyle Irmağı hemen evden alıp dışarı çıkardım. Bağırmaya başlayınca o an evinden önünden tesadüfen Polisler geçiyor. Polislere söyledim beni alın Sağlık Ocağına kavuşturun. Polislerle birlikte Sağlık Ocağına gittik. Ben Irmağın sırtının da çok ağır yandığını fark etmemiştim. Yalnızca boyun tarafına baktım boyun tarafında yanık vardı. Irmak bir de çok öksürmeye başladı.
Doktorlar hemen bu çocuğu soyundurun dediler bizlerde çocuğu soyundurmaya başlayınca birde baktım ki sırtı, kalçası, bacağı, kolları hep gitmiş. Beni Kars Devlet Hastanesine gönderdiler” dedi.
Kars’ta yanık ünitesi bölümü olmadığı için çocuğuyla birlikte kendisini ambülansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk ettiklerini anlatan anne Yarıcı, “Erzurum’a geldik doktorlar hemen Irmağı tedavi altına aldılar. Eşim o an yanımda değildi, çalışmak için İstanbul’a gitmişti. Eşime haber verdim eşim de hemen geri geldi. Irmak’ta ikinci derece derin ve yüzeysel yanıklar oluşmuş. Sağ olsun doktorlar bizimle çok ilgilendiler. Bu günümüze de çok şükür diyelim. Evimiz yandı ama ev hiç umurumda bile değil. Yanan eve iki gün üzülürüm. Yanan ev geri gelir ama bir can gitti mi geri gelmez. Evimiz yandığı için çocuklar akrabalarımızda kalıyorlar. Bizim dört ineğimiz vardı onları sattık çocuklarımız okusun diye” diye konuştu.
10 günden fazladır Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavilerinin devam ettiğini söyleyen kahraman anne, “Kalça ve sırt bölgesinde yara çok olduğu için bizi burada tutuyorlar. Benim evlatlarımın hepsi ay parçasıdır. Onlara canımı veririm. Birkaç hayvanımız vardı, ayrıca kazlarımız da vardı, onlarla çocuklarımızı büyüttük. Gelirimiz yok, bize çok yardım eden de yok. Eşimin işi yok, dışarılara çalışmaya gidiyor. Devletimiz bize İşkurda çalıştırmasaydı bizim halimiz daha zor durumda olacaktı. Bu olay başımıza geldi, isyan etmiyoruz ne yapalım, evimiz de gitti, ama canımız sağ olsun, tekrar hayatımıza sıfırdan başlayacağız ‘’ dedi.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi doktorları Op. Dr. Mehmet Öztürk ve Dr. Onur Ceylan, Irmağın vücudunda değişik bölgelerde 2.derece derin ve yüzeysel yanıklar mevcut olduğunu ifade ederek, “Kızımız durumunu toparlamış durumda. Tedavisi devam ediyor, belli bir süre hastamızı takip ettikten sonra taburcu edeceğiz” dediler.
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