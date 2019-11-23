Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
''Kızım PKK'lılar tarafından kaçırılmasaydı Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktık'' Haberi

''Kızım PKK'lılar tarafından kaçırılmasaydı Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktık'' Haberi

Yasin Kaya'nın nöbeti

Öğretmen Kaçırılma Oturma Eylemi Terör Örgütü Teröristler 

-Yasin Kaya'nın konuşması
-Yasin Kaya'nın kızının fotoğrafını öpmesi

( DİYARBAKIR ) -- Kızı PKK tarafından dağa kaçırılan Yasin Kaya:- ''Kızım kaçırılmasaydı birlikte Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktık'' DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 82’nci gününde de devam ederken Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirterek, ''Kızım kaçırılmasaydı, şimdi Türkçe öğretmeniydi ve yarın Öğretmenler Günü'nü birlikte kutlayacaktık'' dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 82’nci gününde de devam sürüyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi.

Kaya, ''Kızım kaçırılmadan önce bana, ‘Baba ben okulu bitirsem ve üniversiteye gidersem Türkçe öğretmeni olmak istiyorum’ derdi. Fakat kızım PKK’lılar tarafından 2015 yılında kaçırıldı. Kızım kaçırılmasaydı, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ben kızımla Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktım'' dedi.
''Kızımdan geriye sadece fotoğrafı kaldı'' Kızından geriye sadece eşyalarının ve tek kare fotoğrafının kaldığını kaydeden acılı baba Kaya, ''Kızım gelecek ve ben onun için burada nöbet tutuyorum. Kızım geldiğinde inşallah tekrardan okuyacak ve Türkçe öğretmeni olacaktır. Ben öyle hissediyorum. Hem ağlıyorum hem de kızımdan geriye kalan bu fotoğrafını öpüyorum. Tek hatıra elimde tuttuğum bu fotoğraf ve biraz da eşyaları kalmış. Yarın Öğretmenler Günü sizin aracılığınızla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Allah bu acıyı da kimseye yaşatmasın'' diye konuştu.
Açıklamanın ardından baba Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya’nın fotoğrafı öpmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. (SI-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı