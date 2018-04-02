Kızıltepeli engelli basketbolcular ligi yenilgisiz bitirdi

-Basketbolcuları ikili mücadeleleri

-Oyuncuların birbirini uyarması

-Oyuncuların basket atması

-Tekerlekli sandalyeli engelli basketçinin sandalyesinin devrilmesi

-Skorboard

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- MARDİN



- Türkiye Bedensel Engelliler Basketbol Bölgesel Lig D Grubunda mücadele eden Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 10’da 10 yaparak ligi yenilgisiz lider kapattı. Maddi imkansızlıklara rağmen ligi zirvede bitiren şampiyonların hedefi Antalya’daki Play Off maçlarını da kazanarak 2. Lig'e yükselmek. Bölgesel Lig D Grubunda mücadele eden Kızıltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu sezon oynadığı bütün maçları kazanmasını bildi. Sezona maddi imkansızlıklarla başlayan Kızıltepeli tekerlekli sandalyeli oyuncular ligin son maçında Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübünü 72-30 gibi büyük bir farkla yendi. Grupta 10’da 10 yapan basketbolcular yenilgisiz bir şekilde ligi zirvede bitirdi. Şampiyonlar, 24 Nisan’da Antalya Kemer’de oynanacak olan Play Off'da ter dökecek. Basketbolcuları başarılarından dolayı kutlayan takım başkanı Mehmet Yusuf Taşkın, "İlk defa ligi birinci bitiriyoruz. Çok güzel duygular içerisindeyiz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah Play Off'ta da ikinci lige çıkarız. 24 Nisanda Antalya Kemer’de yapılacak maçlarda ikinci lige çıkmak için oynayacağız. Bu sezon bize destek çıkan Kızıltepe Kaymamı Ahmet Odabaş’a çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Antalya’daki maçları kazanarak ikinci lige çıkmak için mücadele edeceklerini belirten Kızıltepeli basketbolcu Alican Korhan, “Bu maçla 10’da 10 yaptık. Play Off'a avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Orada da en kötü final oynayıp ilçemizi temsil etmek için ikinci lige adım bir adım atmış oluruz” dedi.

Basketbolcu Kadir Akkaya da “6 yıldır bu sporu yapıyorum. 10’da 10 yaptık. Şimdi Antalya’ya gideceğiz. Orada büyük bir ihtimalle orada da inşallah bir üst lige çıkarız” ifadelerini kullandı Basketbolcu Serhat Bilen de “10’da 10 yapıp ligi yenilgisiz bitirdik. Antalya’da bütün maçları kazanıp ikinci lige çıkmak istiyoruz. Bu başarımızdan dolayı çok mutluyuz. İlçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

Takımın tek kadın basketbolcusu olan Ebru Akıcı şunları söyledi: “Bu ligi yenilgisiz bitirdik. Antalya’daki Play Off'a gitmeye hak kazandık. En son maçımızı Hakkari Sümbül ile yaptık. Onlar ikinci biz de birinci sıraya yerleştik. Ligi yenilgisiz bitirdiğimiz için mutluyuz“.

