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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Kızıltepeli çocuk yiyeceğini sokak köpeği ile paylaştı

Kızıltepeli çocuk yiyeceğini sokak köpeği ile paylaştı

Çocuğun sokak köpeğine tavuk döner vermesi

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-Köpeği sevmesi

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir çocuk, aç olduğunu gördüğü sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaştı. Çocuğun davranışı, vatandaşların takdirini topladı. Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında bir dönercide yemek yiyen Efe Deniz Aydın, dışarıda kendisine bakan sokak köpeklerinin haline dayanamadı. Aydın, yediği dönerin yarısını bir tabağa koyarak iki köpek ile paylaştı. Aydın kendi elleri ile köpeklerin karnını doyururken, çocuğun soğuk havada yemeğini sokak köpekleri ile paylaşması büyük takdir topladı. Bu sıcak görüntüler sokaktan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Yemek yerken köpeğin kendisine baktığını ve köpeğin aç olduğunu anladığını belirten Aydın, "Tavuk döner yiyordum köpek de bana böyle bakıyordu. Ondan sonra çıktım yemeğimi ona verdim” dedi.

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