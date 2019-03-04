Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kızıltepe'yi sel vurdu... Yollar göle döndü... Evleri su bastı İzle

Kızıltepe'yi sel vurdu... Yollar göle döndü... Evleri su bastı İzle

su altında kalan evler

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış 

-detay

( MARDİN )--Tarım arazileri sular altında kaldı-İlçede dün akşamdan beri etkili olan yoğun yağış sele neden oldu-Ekili arazilerin sağanak yağış nedeni ile sular altında kaldığı bölgede AFAD ekipleri, köydeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu MARDİN

- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Ekili arazilerin yağış nedeni ile sular altında kaldığı bölgede AFAD ekipleri, köydeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, gece yarısından itibaren etkili olan yağış, selene neden oldu. İlçeye bağlı Yarımca, Beşik, Küçük ve Boğaziye köyleri başta olmak üzere çevredeki ekili alanlar sular altında kaldı. Derelerin taşması sonucu su yüksekliği artınca, birçok vatandaş köylerindeki evlerine mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD ekipleri, selin olduğu köylere yönlendirildi. Ekiplerin bot yardımıyla mahsur kalan köylülere ulaşması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Ozan Arife Son GörevOzan Arife Son Görev
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı