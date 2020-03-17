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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kızıltepe’de umuma açık mekanlar korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Kızıltepe’de umuma açık mekanlar korona virüs tedbirleri kapsamında kapatıldı

Zabıta ekiplerinin meydanda dolaşması

Ocaklar Zabıta Ekibi Kıraathane Yasaklar İnternet Kafe 

-Ekiplerin kafeye girmesi
-Ekiplerin esnafı uyarması
-Kıraathaneye de tebligat yapan zabıta ekibi
-Esnafın eşyalarını toplaması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gece yarısından itibaren kapatılan umuma açık mekanlar denetlendi. Zabıta ekipleri kafe ve lokantaları gezerek tebligatta bulundu, açık olan kıraathaneler kapatıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile korona virüs önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri kafe ve çay ocakları, internet kafeleri ve umuma açık işletmeleri kontrol ederek tebligatta bulundu. Açık olan iş yerleri uyarılardan sonra kapatıldı. Kızıltepe Belediyesi zabıta ekibi yetkilisi Necmettin Güneş, "İçişleri Bakanlığımızın aldığı karara göre tüm esnafımıza tedbir amaçlı uyarıda bulunuyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan bu konu hakkında daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.
Esnaf da tedbirlerin kendi sağlıkları için olduğunu ifade ederek yasaklara uyacaklarını belirtti.
(SGN-YRT-
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