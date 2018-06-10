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10 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kızıltepe’de tüp patlaması sonrasında korkutan yangın

Kızıltepe’de tüp patlaması sonrasında korkutan yangın

YANGIN YERİNDEN GÖRÜNTÜLER,

Mel B Tüp Patlaması İmalathane 

-İTFAİYENİN GELMESİ.

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Özgürlük Meydanı civarında bulunan bir tatlıcı imalathanesinde bulunan tüplerden biri henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İş yeri içerisinde bulunan çalışanlar yangının büyümesi üzerine iş yerini tahliye ettikten sonra alev alan tüp büyük bir gürültüyle patladı. Patlama esnasında olay yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (UK-AKK-Y)
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