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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kızıltepe'de silah sesleri Haberi

Kızıltepe'de silah sesleri Haberi

Şenyurt tabelası

Taciz Ateşi Teröristler 

-Suriye’nin Derbesiye kasabası
-Çıkan siyah duman
-Silah sesleri

( MARDİN ) MARDİN

- Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde silah sesleri yükseldi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/PYD-YPG'li teröristleri tarafından sivil bölgeye taciz ateşi yapıldı. Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nden silah sesleri yükseldi.
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