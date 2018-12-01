Kızıltepe’de sel...Dereler taştı, ekili araziler sular altında kaldı Haberi

-Su altında kalan fıstık fideleri

-Köyde yağan dolu yağışı

-Su altında kalan köy yolu



( MARDİN -ÖZEL)- Tarlalar ve köylülerin yeni diktiği fıstık fideleri sular altında kaldı MARDİN



- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış sele döndü. Dereler taştı, ekili araziler sular altında kaldı. Köylülerin yeni diktiği fıstık fideleri sular altında kaldı. Kızıltepe’de bir haftadan beri etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sağanak sonrası dereler taştı, ekili araziler su altında kaldı. Otluk Köyünde yeni ekilen fıstık fideleri, su altında kaldı. Köylülerin çektiği görüntülerde fıstık fidanlarının zarar gördüğü görüldü.

Ekinlik köyünde bazı evleri yağmur suyu bastı. Bahçeler su altında kaldı. Beşik köyünde kısa süreli yağan dolu köyü beyaza bürüdü. Ağaçlar doludan zarar gördü. Bağlı, Bektaş, Ülker ve Dikmen köylerinde tarlalar su altında kaldı.

