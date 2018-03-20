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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kızıltepe’de markete silahlı soygun kamerada

Kızıltepe’de markete silahlı soygun kamerada

-GÜVENLİK KAMERASI-

Akalan Silahlı Soygun Harekete Geç Pompalı Tüfek Kağıt Para 

-Hırsızların silahlarla markete girmesi
-Hırsızların çalışanları tehdit etmesi
-Hırsızların kasalardan paraları alması

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Kızıltepe’de bir markete ellerinde silahlarla giren maskeli iki kişi 2500 TL çaldı.Kaçtıkları aracı terk eden şahıslar kıskıvrak yakalandı.Mardin Kızıltepe'de dün akşam saat 8 sıralarında yüzleri maskeli 2 şahıs pompalı tüfek ve satırla girdikleri markette çalışanları tehdit ederek market içinde bulunan 3 adet satış kasası içindeki kağıt paraları ve madeni paraları alarak kaçtı. Anons üzerine olay yerine asayiş büro amirliğine bağlı ekiplerin gelmesi ile şüpheli şahısların araçla kaçtıkları bilgisi elde edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı diğer ekipler ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte yapılan araştırmada şahısların kaçtıkları 47 AAB 095 plakalı araç terk edilmiş halde bulundu. Aracın kiralık olduğu ve arıcı kiralayan şahısların oto kiralama firmasında oldukları bilgisi üzerine harekete geçen ekipler Eyüp Doğan ve Abdurrahman Adın isimli şahısları yakaladı. Yapılan çalışmalarda 2500 TL ile olayda kullanılan pompalı tüfek ve satırı ele geçiren emniyet ekipleri olayda kullanılan aracı da otoparka çekti.Şüpheli şahıslar Eyüp Doğan ile Abdurrahman Aydın Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilerek gerekli işlemler başlatılmıştır.
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