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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

Görevden alınan Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın polisle tartışması

Polis Kayyum Belediye Başkanı 

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-Belediyeden detaylar

( MARDİN -YENİ GÖRÜNTÜ)- Görevden alınan belediye başkanı zorla belediyeye girmeye çalıştı MARDİN

- Mardin’in HDP’li Kızıltepe İlçe Belediyesine, Kaymakam Hüseyin Çam kayyum olarak atandı. Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma" suçundan yargılamasının, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma” suçu ve yine Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/8289 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma” suçundan soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ‘’İlimiz Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 3 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri kapsamında Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir’’ denildi.
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