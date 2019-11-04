Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Çam göreve başladı Haberi

-Belediye binasından görüntü



( MARDİN ) - MARDİN



- Mardin Kızıltepe ilçesinde terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilu¨fer Elik Yılmaz'ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Hüseyin Çam, belediyeye gelerek görevine başladı.

Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Çam, belediye binasına gelerek görevine başladı.

Burada açıklamalarda bulunan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olacaklarını söyledi.



Kaymakam Çam, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın en şekilde hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamak olacak. İhtiyaçlarımızı çok kısa sürede belirleyip önceliklerimizi belirleyeceğiz. Acil durumları gerektiren sokaklardan başlayıp, bir an önce çalışmalara başlayacağız'' dedi.

Kaymakam Çam, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile devlet büyüklerinin destekleriyle kırsaldan merkeze ilçenin bir an önce hak ettiği değere ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak amacıyla büyük bir özveri ile çalışacaklarını aktaran Kaymakam Çam, belediyenin tüm kaynaklarını milletin hizmetine sunulacağını dile getirdi. Belediye bütçesinin hiçbir ayrım gözetmeksizin nüfusun tamamı olan 252 bin 656 vatandaşa hizmet olarak döneceğinin altını çizen Kaymakam Çam, vatandaşlardan toplanan vergilerin başka yerlere değil, halka hizmet olarak geri döneceğini bildirdi. Kaymakam Çam, önümüzdeki dönemde özellikle çocuk parkları gibi sosyal yaşam alanlarına, alt yapı, üst yapı, kültür ve sanat, turizm gibi belediye hizmetleri ile yatırımların öncelikli olacağını sözlerine ekledi. (SGN-YRT



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