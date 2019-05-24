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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kızılören belediyesi ihtiyaç sahipleri için özel araç aldı - AFYONKARAHİSAR Haberi

Kızılören belediyesi ihtiyaç sahipleri için özel araç aldı - AFYONKARAHİSAR Haberi

- Belediyenin aracı - Yaşlılarla röpKızılören belediyesi ihtiyaç sahipleri için özel araç aldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ’ın Kızılören İlçesinde yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunulan belediyenin Sosyal Hizmet Aracı sayesinde yaşlı ve ihtiyaç sahipleri vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.Kızılören Belediyesi tarafından tahsis edilen Sosyal Hizmet Aracı yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık ve Pazar hizmetleri olmak üzere bir çok ihtiyacını karşılıyor.Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar belediyeyi aramaları durumunda araç şoförü gelen telefon ve aciliyet sırasına göre vatandaşları evlerinden alarak pazar, hastane gibi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra tekrar evlerine bırakıyor.

Hastane Karahisar Irak 

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