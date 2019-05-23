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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kızılören Belediyesi güneş enerjisinden 300 bin lira kar etti - AFYONKARAHİSAR

Kızılören Belediyesi güneş enerjisinden 300 bin lira kar etti - AFYONKARAHİSAR

- İlçe tabelası - Güneş santrallerinden görüntüler - Proje sorumlusundan görüntüler - Proje sorumlusu Osman Altınsoy röportajKızılören Belediyesi güneş enerjisinden 300 bin lira kar ettiAFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye’nin nüfus bakımından en küçük 11'inci ilçesi olan Afyonkarahisar 'ın Kızılören İlçe Belediyesi, kendisinden çok daha büyük olan ilçelere örnek bir yatırım yaptı.İlçenin girişinde elektrik elde etmek için santral kuran belediye çalışmaları sonuç verdi.Santralden belediyenin kendi kullandığı elektrik karşılanırken, enerjinin geri kalan kısmından da satılarak belediye kasasına girdi sağlanıyor.Proje kapsamında mülkiyeti belediyeye ait olan 5 bin metrekarelik alan üzerine 960 adet güneş panelinden oluşan güneş enerji sistemleri kurduklarını anlatan Kızılören Belediyesi proje sorumlusu Osman Altınsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada belediyenin kullandığı elektrik masraflarını düşürmek için bu projeyi yaptıklarını aktardı. - 10 ayda 300 bin lira gelirYapılan araştırmalar sonucunda 240 kilowatlık bir güneş enerji sistemi kurduklarını ifade eden Altınsoy, "Yaklaşık 2 yıl önce belediye başkanımızın talimatı ile belediye gelirlerimize ek gelir elde etmek ve belediyemizin kullandığı elektrik masraflarını düşürmek için yaptığımız araştırmalar sonucunda 240 kilowatlık bir güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdik. 10 aydır santralimiz çalışıyor. Santralimizde 960 adet güneş paneli bulunmakta ve saatte 240 kilowat elektrik üretme gücüne sahip. İller Bankasından temin ettiğimiz kredi ile bu projeyi gerçekleştirdik.Yaklaşık 1 milyon 271 bin liraya mal ettik. Hesaplarımıza göre projemiz 5 yıl içerisinde kendisini ödeyecek. Şu anda aylık 30 bin lira gibi bir gelir elde etmekteyiz. 10 aydır çalışan santralimiz yaklaşık 300 bin lira gelir sağladı belediyemize. Çevremiz için örnek bir proje oldu. Diğer belediyeler bizi arayarak ve yerinde görerek bizden bilgi alıp yapmak istiyorlar. Bunun yanında vatandaşlar da sık sık nasıl yapılacağını soruyor. Proje ile ilgili onları da bilgilendiriyoruz." dedi.

Güneş Enerjisi Mülkiye Belediye Başkanı Güneş Enerjisi Santrali Karahisar 

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