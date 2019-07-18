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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel şölen

Kızılırmak’ta yüzen kazlardan görsel şölen

KAZLARDAN GÖRÜNTÜ

( NEVŞEHİR -ÖZEL) NEVŞEHİR

Yüzme Düğün Konvoyu 


- Nevşehir’in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak nehrinde kazların tek sıra halinde uzun kuyruk oluşturarak yüzmeleri büyük ilgi çekti. Kızılırmak nehrinde bulunan kazların tek sıra halinde uzun kuyruk oluşturarak yuvalarına dönmesi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Kazların düğün konvoyu oluştururmuşçasına yüzmeleri vatandaşlar tarafından fotoğraflanırken, kazları gören bazı vatandaşların ise hayranlıklarını video çekerken anlatmaları dikkatlerden kaçmadı.
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