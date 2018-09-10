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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kızılırmak'ta boğulan sözleşmeli er toprağa verildi - YOZGAT

Kızılırmak'ta boğulan sözleşmeli er toprağa verildi - YOZGAT

- Köy camisindeki cenaze törenine katılanlardan görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Köy mezarlığında toprağa verilmesi - Vali Yardımcısı Çakır, Şahin'in tabutuna sarılı Türk bayrağını, baba Şakir Şahin'e teslim etmesi - Baba Şakir Şahin Türk bayrağını öperek teslim almasıKızılırmak'ta boğulan sözleşmeli er toprağa verildiYOZGAT (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak boğulan sözleşmeli er Turgay Şahin'in (24) cenazesi, memleketi Yozgat 'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık köyünde defnedildi.Şahin'in cenazesi, baba ocağından helallik alınmasının ardından köy camisine getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Şahin'in ailesi ve yakınları ile Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törenin ardından Vali Çakır, Şahin'in tabutuna sarılı Türk bayrağını, baba Şakir Şahin'e teslim etti.Dün, Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin, yıllık izninin bir bölümünü geçirdiği memleketi Yozgat 'tan, ailesi ile piknik yapmak için geldiği Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmek isterken akıntıya kapılıp boğulmuştu.

Baba Ocağı Sözleşmeli Er Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Sözleşmeli 

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