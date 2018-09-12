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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kızılırmak'ta balık ölümleri korkutuyor İzle

Kızılırmak'ta balık ölümleri korkutuyor İzle

- Ölen balıklardan detay

Oksijen 

-- Röportaj
-- Diğer detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas merkezden geçen bazı bölümlerinde görülen balık ölümleri paniğe neden oldu. Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta yaşanan balık ölümleri tedirginliğe neden oluyor. Kızılırmak'ın Karşıyaka Mahallesi'nde geçen kısmında binlerce balığın ölü olduğu gözlenirken bir çoğunun da akıntıyla sürüklendiği gözlendi. Yeterli yağışın olmaması nedeniyle ırmağın bir bölümünde su seviyesinin azaldığı görüldü.
Azalan su seviyesi dolayısıyla balıkların oksijensiz kalarak ölmüş olabileceği tahmin ediliyor. Bu yıl Kızılırmak'ın çeşitli bölgelerinde balık ölümleri meydana gelmişti. Yapılan incelemede herhangi bir zehirlenmeye rastlanılmamıştı. Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Fikret Kara,"Bu sene pek yağmur yağmadı. Su tazyikten düştü. Su azalınca havalarda çok sıcak gitti suyun oksijeni azaldı. Irmağın kenarları bembeyaz oldu. Fakat ölen balıklara dikkat ettim. Irmağın yerli balıkları oksijene dayanamıyorlar. 7 tür balık var bu ırmakta kefaller, yayınlar fazla ölmüyor. Oksijene dayanıklı oluyorlar. Diğer balıklar her sene böyle suyun oksijeni düştükçe ölüyor" dedi.
(UY-
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