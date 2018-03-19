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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin kaybolması - SAMSUN

Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin kaybolması - SAMSUN

- Osman Ertekin'in cansız bedeninin dalgıçlar tarafından sudan çıkarılması - Cenazenin araca taşınması - Osman Ertekin'in ailesinin detay görüntüleriKızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin kaybolması - Samsun 'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.Kızılırmak'ta, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ile akıntıya kapılan Osman Ertekin'in (20) bulunması için sürdürülen arama çalışmaları tamamlandı.Sağlık, itfaiye, emniyet, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra Ankara Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı aramada, Ertekin'in cesedi Çetinkaya Köprüsü'nden 3 kilometre uzaklıkta suyun altında ağaçlara takılı halde bulundu.Arama çalışmalarını izleyen Osman Ertekin'in annesi Emine Ertekin, oğlu cenaze aracına konulurken gözyaşı döktü.Cenaze otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bafra'da Fatih Mahallesi'ndeki Çetinkaya Köprüsü civarında 16 Mart'ta suda akıntıya kapılarak kaybolan Belgin Ş. (16) ile sevgilisi olduğu belirtilen Osman Ertekin'in bulunması amacıyla çalışma başlatılmış, Belgin Ş'nin cesedi ırmak kenarında çalılara takılmış halde bulunmuştu.

Cenaze Cenaze Aracı Sudan Gözyaşı 

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