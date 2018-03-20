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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kızılırmak Nehri'ne atlayarak intihar eden genç defnedildi Haberi

Kızılırmak Nehri'ne atlayarak intihar eden genç defnedildi Haberi

Babası Yaşar Ertekin tabutun başında

Genç Kız Kız Arkadaş Yasak Aşk Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenaze namazından görünüm
-Namaz sonrası tabutun omuzlarda camiden çıkartılması
-Osman Ertekin’in fotoğrafı
--arşiv-
-arama çalışmalarından drone görüntüsü
-arama çalışmalarından görüntü
-cesedin çıkarılması
-montunun bulunması
-kızılırmakta genç kızla görüntüleri
-suya kapılmaları
-detay
-genç kızın fotoğrafları

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'un Bafra ilçesinde yasak aşk yaşadığı kız arkadaşıyla birlikte Kızılırmak Nehri'ne atlayan Osman Ertekin defnedildi. Kızılırmak Köprüsü'nden nehre atlayarak kaybolan Osman Ertekin’in(20) cesedi 4 gün sonra Samsun Sahil Güvenlik ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunmuştu. Ertekin’in cesedi önce Bafra Devlet Hastanesine, ardından da otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmişti. Otopsi sonrası Ertekin'in cenazesi Fatih Mahallesi'ndeki evinden alınarak Doğanca Mahallesi Yeşilova Camisi'ne getirildi.
Ertekin’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Cenazeye Osman Ertekin’in babası Yaşar Ertekin, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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