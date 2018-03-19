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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kızılırmak Nehri’ne atlayan gencin cesedi bulundu

Kızılırmak Nehri’ne atlayan gencin cesedi bulundu

Olay yeri detay

Yasak Aşk Cenaze Cenaze Aracı Sudan 

-Cesedin dalgıçlar tarafından sudan karaya getirilmesi
-Sudan çıkartılarak ceset torbasına koyulması
-Cesedin cenaze aracına götürülmesi
-Anne Emine Ertekin’in feryatları
-ARŞİV
-Arama çalışmaları
-Osman Erteki foto

( SAMSUN )-Gencin cesedini Ankara'dan sevk edilen Jandarma timi buldu SAMSUN

- Samsun’da 4 gün önce yasak aşk yaşadığı iddia edilen 15 yaşındaki Belgin Ş. ile birlikte Kızılırmak Nehri’ne atlayan Osman Ertekin’in cansız bedenine ulaşıldı. Ankara'dan sevk edilen JAK timleri, gencin cansız bedenini atladığı yerden 4 kilometre uzaklıkta buldu. Bafra ilçesi Fatih Mahallesi’nde 15 Mart günü meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Osman Ertekin ve 15 yaşındaki Belgin Ş., Kızılırmak Nehri’ne atlamıştı. 3 gün önce Samsun Deniz Polisi dalgıçları tarafından olay yerinden 4,5 kilometre ileride Belgin Ş.’nin cesedine ulaşılırken Ertekin'i arama çalışmaları ise sürüyordu. Bunun üzerine Ankara'dan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma (JÖAK) Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı timleri olay yerine sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde Ertekin, atladığı yerden 4 kilometre uzaklıkta Jandarma Komando Arama Kurtarma Taburuna bağlı sualtı timi tarafından bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan ceset, cenaze aracına konularak Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman Ertekin’in cesedi cenaze aracına konulurken anne Emine Ertekin, "Oğlumu öldürdüler” diye feryat ederek sinir krizi geçirdi. Fenalık geçiren anne Emine Ertekin güçlükle araca bindirilerek Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.
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