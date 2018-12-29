Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kızılırmak buz tuttu İzle

Kızılırmak buz tuttu İzle

Kızılırmak detaylar

Hava Sıcaklığı Sudan Uttu Yeni Yıl 

-Nehir üzerindeki buhar
-Nehir içerisindeki buz adacıkları
-Donan ağaçlar
-Röportajlar

( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ta hissedilir hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken Kızılırmak’ta buz adacıkları oluştu SİVAS

- Sivas’ta hissedilir hava sıcaklığı-20 dereceye kadar düşerken Kızılırmak’ta buz adacıkları oluştu. Sivas’ta hissedilir hava sıcaklığı -20 dereceye düşerken kent adeta buz tuttu. Yollar, ağaçlar ve bitkiler buz tutarken Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta buz adacıkları oluştu. Suda buz adacıkları oluşmasına rağmen havanın sudan daha soğuk olması nedeniyle nehrin üzeri buharla kaplandı. Ağaçlarda oluşan kırağı ile ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. İş ve eğitim için evlerinden çıkmak zorunda kalanlar otobüs beklerken zor anlar yaşadı. Çok üşüdüklerini, havanın çok soğuk olduğunu belirttiler. Araçları ile trafiğe çıkmak isteyen sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Buz tutan otomobil camlarını kazımak zorunda kaldılar. Bazı sürücüler ise araçlarının donan kapılarını açamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Sivas’ta soğuk havanın yeni yılın ilk haftasında da etkili olması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Sudan Koyun Geçirme YarışmasıSudan Koyun Geçirme Yarışması
Dünya 2015e Böyle GirdiDünya 2015e Böyle Girdi
Türkiyeden Yeniyıl ManzaralarıTürkiyeden Yeniyıl Manzaraları
Çin Yeni Yıla HazırÇin Yeni Yıla Hazır
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı