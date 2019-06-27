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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı Haberi

Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler dönemi başladı Haberi

Atlı polislerden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Polis Yabancı Turist Atlı Polis Polis Ekipleri 


- Ankara’nın Kızılcam ilçesinde atlı polisler dönemi başladı.
Polisler her hafta ilçeye gelerek turizme renk katması hedefleniyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı açıklamada, her hafta atlı polislerin ilçemize gelerek, cadde ve sokaklarda, yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını ifade etti.
Bugün atlı polis ekiplerinin ilçeye geldiğini Kızılcahamam Kaymakam vekili Çamlıdere Kaymakamı Mutlu Köksal, İlçe Emniyet Müdürümüz Halil İbrahim Ulubey ile karşıladıklarını dile getiren Başkan Acar, Türkiye'nin turizmiyle adı ön plana çıkan ilçemizi Kızılcahamam Belediyesi olarak turizme bir ivme kazandırmanın çabasında olduklarını belirtti.
Acar, hafta da bir gün ilçeye gelecek çarşı ve sokaklarda gezeceklerini ifade ederek, "Atlar yerli ve yabancı turistlerimizin oldukça ilgisini çekecek diyerek İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'e de çalışmalarından dolayı da teşekkür etti.
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