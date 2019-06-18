Kızılcahamam'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

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( ANKARA ) ANKARA



- Kızılcahamam'da mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kızılcahamam Aşağı Merkez Cami'nde Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

( HK-

