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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kızılcahamam'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kızılcahamam'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Cenaze namazından detaylar

Şehit Gıyabi Cenaze Namazı Cenaze Cenaze Namazı Mahkeme Salonu 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Kızılcahamam'da mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kızılcahamam Aşağı Merkez Cami'nde Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı.
( HK-
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