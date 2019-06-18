Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kızılcahamam'da aşırı yağışlar sele neden oldu Haberi

Kızılcahamam'da aşırı yağışlar sele neden oldu Haberi

-Selden görüntü

( ANKARA ) - ANKARA

Yağışlı Hava Aşırı Yağış 


- Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde aşırı yağışlardan dolayı sel yaşandı. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava son bir haftadır Ankara'nın merkez ve dış ilçelerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinde ilçenin kuzey kısmında yer alan Güvem, Eğerli Başköy, Eğerli Kuzören, Kavaközü ve Seyhamamı mahallelerinde etkili oldu. Bu bölgede etkili olan sağanak ekili arazileri, ev ve ahırlara zarar verdi. Eğerli Başköy Mahallesinde bir koyun sürüsünün üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu 20 koyun ile bir davar köpeği telef olduğu öğrenildi. (BC -
İlgili Foto Galeriler
Boluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını KaybettiBoluda Dereye Düşen Otomobildeki 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Anne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını KaybettiAnne Ve İki Çocuğu Sel Sularına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!Kız Kardeşini Onunla Görünce Dehşet Saçtı!
Sevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye EdildiSevgilisini Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü! Tahliye Edildi
Kocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi ÖldüKocaelide Sel Felaketi: 1 Kişi Öldü
Sürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye DüştüSürücü Vitesleri Karıştırdı, Oğluyla Bahçeye Düştü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı