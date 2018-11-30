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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kızılayın Bosna Hersek'teki sığınmacılara yardımları - SARAYBOSNA

Kızılayın Bosna Hersek'teki sığınmacılara yardımları - SARAYBOSNA

- Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Türk Kızılayı Bosna Hersek Koordinatörü Göksen Yenigül'ün Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri Branko Leka görüşmesinden detaylar - Koç'un açıklaması - Leka'nın açıklamasıKızılayın Bosna Hersek 'teki sığınmacılara yardımları - Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri Branko Leka: - " Bosna Hersek 'teki sığınmacılar, Türk Kızılayının yardımıyla daha iyi yaşam koşullarına ulaşmış oldu"SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü Genel Sekreteri Branko Leka, ülkedeki sığınmacıların Türk Kızılayının desteğiyle daha iyi yaşam koşullarına ulaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve Türk Kızılayı Bosna Hersek Koordinatörü Göksen Yenigül ile görüşen Leka, desteklerinden ötürü Türkiye ve Türk Kızılayına müteşekkir olduklarını belirtti.
Türk Kızılayı ile Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü arasında yakın iş birliğinin söz konusu olduğuna dikkati çeken Leka, " Bosna Hersek 'teki sığınmacılar, Türk Kızılayının yardımıyla daha iyi yaşam koşullarına ulaşmış oldu. Bu, ulusal bir kuruluş tarafından yapılan en büyük yardım." dedi.
Leka, "Suriyeli milyonlarca sığınmacıya kapılarını açan Türkiye'nin sığınmacı kriziyle mücadele konusundaki tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.
Koç da Bosna Hersek 'in bugünlerde sığınmacı kriziyle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, "Başta Türk Kızılayı olmak üzere bütün kurumlarımız ivedilikle Bosna Hersek 'e yardım eli uzattı." ifadelerini kullandı. Bosna Hersek 'teki sığınmacıların kışı daha insani, daha uygun koşullarda geçirmeleri için çalışmaların başladığını dile getiren Koç, "Türk Kızılayının 9 tırdan oluşan yardımı Bosna Hersek 'e ulaşmış durumda. Başta Bihac'da olmak üzere toplam 3 bin 400 sığınmacıya barınma imkanı sağlayacak koşullar oluşturuluyor." dedi.
Bunun aynı zamanda tecrübe aktarımı olduğuna dikkati çeken Koç, "Türkiye bu sorunla yeni karşılaşmadı. Yıllardır sığınmacı sorunuyla karşı karşıya. Çok etkin bir şekilde, başarılı bir şekilde operasyonel anlamda gerçekleştirilen projelerle üstesinden gelebiliyor. Türk Kızılayı ve diğer kurumlarımız bu şekilde tecrübelerini Bosna Hersek 'e de aktarmış oluyor." diye konuştu.
Türk Kızılayının 9 tırdan oluşan yardım konvoyunda 22 genel maksat çadır, 300 barınma çadırı, 10 bin battaniye, 1000 mutfak seti ve 2 adet 2 bin kişilik seyyar mutfak yer alırken, sığınmacılara buna ek olarak kışlık giyecek yardımı da yapıldı.

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