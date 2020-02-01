Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kızılay yolda kalan sürücülerin yardımına koştu Haberi

Kızılay yolda kalan sürücülerin yardımına koştu Haberi

ekiplerin çalışması

Karla Mücadele İçme Suyu Kar Yağışı 

-yolda kalanlara ikramda bulunması

( ERZURUM )- Yolda mahsur kalan sürücülere çay ve çorba ikramında bulunuldu ERZURUM

- Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan tipi ve fırtına gece yarısında Erzurum-Erzincan ve Erzurum-Bayburt karayolunda onlarca aracın mahzur kalmasına neden oldu. Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yaptığı bölgede Kızılay ekipleri de sürücülere ve yolculara ikramlarda bulundu. Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil’in talimatıyla bölgeye giden Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere sıcak çorba, kumanya paketi, bisküvi, meyve suyu, içme suyu, sıcak su termosu ve battaniye dağıttı.
Sürücüler Kızılay’ın yardımı karşısında büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı