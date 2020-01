- Kızılay Telabyad'da sevgi mağazası açtı - Kızılay 7. sevgi mağazasını Telabyad'ta açtı

-Suriyeli vatandaşlar

-Kızılay genel sekreteri Hüseyin Can konuşma

-Şanlıurfa Valisi Abdullah konuşma

-Kurdele kesimi

-Mağaza içer,s,nde çocuklar Vli Erin tarafından giydirili,yor

-Mağaza önü

-Detay



- Kızılay, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde sevgi mağazası açtı. Açılan bu mağazayla 50 bin Suriyeli yetim ve muhtaç sahibinin giydirileceği ifade edildi.Barış Pınarı Hareketi ile birlikte Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör koridoru kırılarak, bölgeden YPG/PKK terör örgütü temizlenerek huzur ortamı oluşturuldu. Bu kapsamda bölgede insani yardım yardımlar yapılırken, bir yandan da bölgenin alt yapısı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Elektrik, su ve yol çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.Suriye'nin sınır ilçesi olan Tel Abyad ve diğer bölgelerde tüm hizmetler devam ederken bir yandan da Kızılay açtığı sevgi mağazalarıyla fakir ve muhtaç aileleri giydirmeye çalışıyor. Tel Abyad'ta 7'ncisi hizmete giren sevgi mağazasının açılışı gerçekleştirildi.

Kızılay sevgi mağazasının açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Şanlıurfa Kızılay Şube Başkanı Dr. Ahmet İnan ve bölgede görev yapan Kızılay şube başkanları, AFAD ve insani yardım kuruluşları yetkilileri katıldı.

Mağaza açılışında kısa bir konuşma yapan Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı günden bugüne kadar Suriye'ye insani yardımlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. Bugün burada Kızılay sevgi mağazalarının 7'ncisini hizmete koyacağız. Bu mağazamızda yaklaşık olarak 50 bin kişiyi giydireceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her zaman sizin yanınızdayız. Bizler sizin huzur ve güvenliğinizi sağlamak için buradayız. İnşallah bir daha bu bölgeye terör örgütleri gelmez. Ancak bunun için birlik ve beraberlik içinde olmanız gerekmektedir. Türkiye'nin tek bir çabası vardır,Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgede barış ve huzurun tesisini sağlamaktır. Bizim başka hiç bir çabamız yoktur. Ben Sizlere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. O sizleri çok seviyor. İnşallah topraklarınızda huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edersiniz. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mağazanın kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Erin ve beraberindeki heyet, muhtaç sahibi ailelerin çocuklarını giydirdi.



