Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kızılay Şanlıurfa’da giyim mağazası açtı

Kızılay Şanlıurfa’da giyim mağazası açtı

Giyim mağazasından detaylar

Ayetler Eğitim Merkezi Giyim Mağazası 

-Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan
-Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Cem konuşması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Türk Kızılay’ı Şanlıurfa'da ihtiyaç sahipleri için "Giyim Mağazası" açtı.Türk Kızılay’ı Şanlıurfa Şubesi tarafından merkez Haliliye ilçesi Ahmet Ersevan Mahallesi’nde ihtiyaç sahipleri için “Giyim Mağazası” ve “Eğitim Merkezi” için açılış programı düzenlendi.
Açılışa Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Şanlıurfa Kızılay Şube Başkanı Op. Dr. Ahmet İnan, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, ilçe şube başkanları ve Kızılay gönüllüleri katılım gösterdi.Giyim mağazasının hayırlı olması temennisinde bulunan Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Cem, “Türk Kızılay'ı Genel Merkezi olarak, 258 tane şubesiyle, Türkiye’nin bütün vilayetlerine yayılmış güçlü bir kuruluştur. Türk Kızılay’ı 152 yaşına girdi. Ecdadımızdan aldığımız bu gücü yeni nesillere aktaracağız” diye konuştu.
Program açılışında konuşan Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan, “Şanlıurfa Kızılay'ı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkezimizin desteğiyle Şanlıurfa Kızılay’ı olarak giyim mağazası açtık. Kızılay olarak ayrıca eğitim merkezini de açtık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı