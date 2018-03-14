Kızılay Özel Kartal Hastanesi hizmete açıldı - İSTANBUL
- Kızılay Özel Kartal Hastanesi - Açılış töreni - İstanbul Valisi Vasip Şahin'in konuşması - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın konuşması - Hastaneden detaylar Kızılay Özel Kartal Hastanesi hizmete açıldı - Türkiye genelinde 2 hastane ve 3 tıp merkezi ile modern sağlık hizmetleri sunan Türk Kızılayı, uzun yıllar tıp merkezi olarak hizmet veren Özel Kartal Hastanesi'ni 14 Mart Tıp Bayramı'nda törenle hizmete açtıİSTANBUL (AA) - Kızılay Özel Kartal Hastanesi, daha önce tıp merkezi olarak kullanılan binada hizmet vermeye başladı. Türk Kızılayı Kartal Tıp Merkezi olarak 1983 yılında hizmete açılan bina, bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak hastaneye dönüştürüldü. Poliklinik hizmetlerini hastane çatısı altında sürdürecek olan 11 bin metrekare kapalı alana kurulu bina, törenle hizmete girdi.Açılış kurdelesini kesen İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, katılımcılarla birlikte hastaneyi dolaştı.Vali Şahin, açılış konuşmasında, Türk Kızılayı'nın poliklinik hizmetlerini hastane seviyesine çıkararak, hizmet halkasına bir yenisini eklediğini belirtti. Hastanenin bölgenin sağlık alanındaki yükünü alacağına inandığını dile getiren Şahin, "Bu hastane, bölgede epeyce bir yük alacak, epeyce iş görecek. Çünkü Yavuz Selim Devlet Hastanemiz malum depremselliği nedeniyle hizmete kapatıldı. Orada yeni bir hizmet yürütülünceye kadar belki en yakın sağlık hizmeti buradan verilecek. Onun için mevcut kapasitesinin üstünde iş göreceğini zannediyorum. Bunun da altından kalkabilecek hem personeli hem de hizmet anlayışı olduğunu şimdiden görüyorum." dedi. Türk Kızılayı'nın son 20 yılda çok ciddi ve büyük gelişme gösterdiğini söyleyen Şahin, "Türk Kızılayı bugün dünyada göğsümüzü kabartan bir sivil toplum kuruluşumuz haline geldi." ifadesini kullandı.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın "Sağlık Bakanlığı'na tamamlayıcı bir hizmet olarak bu hastaneyi açıyoruz" sözüne değinen Vali Şahin, şunları söyledi:"Bu aslında bir anlayış farklılığının da ifadesiydi. Daha önce kurumlarımız birbirleriyle rekabet ederlerdi. Bu rekabet hizmette değildi maalesef. Kurumsal taassupta bir rekabetti. 'Ben daha iyi yapıyorum'dan ziyade, 'burası benim alanım, başkası giremez' garip bir çekişme içerisindeydik ama görüyorum ki kurumlar 20 yıl içerisinde birbirini tamamlama ve destekleme anlayışıyla hareket ediyor. Bunu sağlığın tamamında görmek mümkün."Vali Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:"Sınır ötesi ya da içinde olsun nerede lazımsa Kızılay ve AFAD ekiplerimiz, bakanlıklarınımız, diğer kurumlarımız veya diğer sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir senkronizasyon içerisinde, büyük bir uyum içerisinde hizmet yürütme yarışındalar. Bu hem sinerjiyi arttırıyor hem de hizmetin bereketini arttırıyor. Dolayısıyla karşımıza bir vatandaş memnuniyeti olarak yansıyor. Bugün Kızılay'la ilgili vatandaşa sorduğumuzda 20 yıl önceki algının tam tersine bir algıyı vatandaşta görmek mümkün. Gerçekten Kızılay ve Kızılay'ın paydaşı diğer kurumlarla ilgili yüksek bir memnuniyet var."Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da kurumun çalışma ve faaliyet alanlarını anlattı.Türk Kızılayı'nın 150 yıldır milletin hizmetinde olduğunu hatırlatan Kınık, dünyadaki tüm mazlum ve muhtaç toplumlara ulaşmak için çabaladıklarını ifade etti. Hastanenin 14 Mart Tıp Bayramı'nda açıldığını vurgulayan Kınık, şöyle konuştu:"Kartal için bu hastanemiz hayırlı olsun. Bu hastane bundan sonraki süreçte hizmet çeşitliliği itibariyle bu bölgeye daha büyük katma değerli sağlık hizmetleri üretecek. Bizler de bu sistemin gelişmesi için gereken katkıyı vereceğiz. Bu hastanenin hastalıklara şifa olmasını, dertlere deva olmasını, acıları dindirmeye bir fırsat olmasını temenni ediyorum."Kınık, hastanenin inşa ve ihyasında emeği geçen bağışçılara ve yöneticilere teşekkür etti.Konuşmaların ardından Başkan Kınık, Vali Şahin'e katkı ve desteklerinden ötürü plaket verdi. - Kızılay'ın sağlık hizmetleriTürk Kızılayı, Türkiye genelinde 2 hastane ve 3 tıp merkezi ile modern sağlık hizmetleri sunuyor. Bu merkezlerde; 149'u hekim, 308'i yardımcı personel olmak üzere 829 personel görev yapıyor. Yılda yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık hizmeti veren sağlık merkezlerinde, 22 bine yakın cerrahi müdahale gerçekleştiriliyor.Hizmete açılan 42 yataklı Kızılay Özel Kartal Hastanesi'nde; dahiliye, göz hastalıkları, kulak baş ve boyun cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri, üroloji, cildiye, genel cerrahi, kardiyoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, nöroloji, psikoloji, beslenme ve diyetetik, ağız ve diş sağlığı branşlarında hizmet veriliyor.Ayrıca hastanede, 2 laboratuvar, 3 yoğun bakım, şok dalgası ile böbrek taşı kırma, endoskopi ve EEG - EMG ünitesi bulunuyor.