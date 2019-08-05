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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kızılay’ın en büyük yaya bölgesinde onarım çalışmaları sürüyor

Kızılay’ın en büyük yaya bölgesinde onarım çalışmaları sürüyor

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Karya Gesi 

-Ekiplerin çalışmaları

( ANKARA )- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmaların ilk etabı tamamlandı ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in çehresini değiştirmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kızılay’ın en işlek yaya bölgelerinden biri olan Sakarya Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde yürütülüyor. İlk etap çalışmaları tamamlandı Çankaya Belediyesi ile Kızılay’ın araç trafiğine kapalı caddesinde yoğun bir çalışma programı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, yenileme çalışmalarının 1. etabını tamamladı. Granit kaldırım döşemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlandığı 1. etap yaya kullanıma açılırken, Sakarya Caddesi yeni görüntüsüyle Başkentlilerden de tam not aldı. Sakarya Caddesi’nin 2. etabında ise kaldırım, bakım ve onarım çalışmaları kısa sürede başlayacak.
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