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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Kızılay yılda 20 milyon insana el uzatıyor'

Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Kızılay yılda 20 milyon insana el uzatıyor'

Valilik binası önü başkan detay

Mülteci Afet Bilinci Uluslararası İnsani Yardım Şehir İçi 

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( KAHRAMANMARAŞ ) Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Kızılay yılda 20 milyon insana el uzatıyor" - Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık Kahramanmaraş’ta KAHRAMANMARAŞ

- Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, insani yardımlar noktasında 30 ülkede ortalama 20 milyon insana Kızılay’ın yardım eli uzattığını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Kahramanmaraş’a gelen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş’a büyük bir kan merkezinin kurulacağını ve lojistik merkez içinde çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın mülteci barındıran bir şehir olduğunu ve toplum merkezlerinde bu mültecilere uyum desteği sağladıklarını belirten Kınık, "Yeni dönemde burada büyük bir kan merkezi inşa edeceğiz. Bu kan merkezinde şehrin ihtiyacı olan kanın tamamını burada toplanmasını hedefliyoruz. Öte yandan, gerek şehir içinde, gerekse şehre uzak yerlerde afet ve insani yardım lojistik merkezlerin kurulması noktasında bir çalışmamız bulunuyor. Kızılay, ortalama yıllık 20 milyon insana el uzatıyor ve insani destek sağlıyor. Bugün uluslararası 12 daimi temsilciliğiyle 30’a yakın ülkede yürütmüş olduğu farklı temalardaki çalışmalarla dünyanın en önemli kurumlardan bir tanesi" dedi.
Hem ülke içi, hem de ülke dışındaki afetlere ve yoksulluklara müdahale noktasında bu yılı hedefledikleri noktada kapattıklarını söyleyen Kınık, "Bu yılda yine operasyonel düzeyde yeni planlamamıza başladık. Türkiye içindeki aşırı yoksulluklara mücadele, okullaştırılamamış çocuklar için okula başlama noktasında yardım ve afet bilinci ve desteği konusunda da yardımlarımız olacak" diye konuştu.

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