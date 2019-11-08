Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kızılay etli pilav dağıttı, uzun kuyruklar oluştu

Kızılay etli pilav dağıttı, uzun kuyruklar oluştu

Pilav dağıtımının görüntüsü

Mazda Şili Kandil 

-Vatandaşların uzun kuyruklarının görüntüsü
-Kızılay Başkanı Halil Aydın'ın konuşması
-detay

( DÜZCE )- Kızılay’dan Mevlid Kandili pilavı- 2 bin kişilik pilav bir anda bitti DÜZCE

– Kızılay Düzce Şubesi tarafından dağıtılan 2 bin kişilik Kandil pilavından almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Pilav kısa sürede bitti.Kızılay Düzce Şubesi tarafından Kızılay Haftası ve Mevlid Kandili olması nedeniyle Merkez Büyük Cami ve Cedediye Cami bahçesinde Cuma namazı çıkışında pilav ve ayran dağıtımı yaptı. Namazdan çıkanlar ile çevreden gelen vatandaşlar pilav ve ayran alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.Kızılay düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, “Hem Kızılay Haftası olması, hem de Mevlid kandili olması münasebetiyle biz bugün Düzce merkezdeki iki cami önünde toplam 2 bin kişilik ikramdan bulunmak istedik. Bir haftadır Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ciddi anlamda Kızılay’ı tanıtmak faaliyetleri hakkında bilgiler vermek adına bir sürü etkinlik yaptık. Halkamıza da teşekküre diyoruz” dedi.
Etkinliğe Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli de katıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı