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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kızılay Erciş'te ramazan yardım kolisi dağıttı - VAN Haberi

Kızılay Erciş'te ramazan yardım kolisi dağıttı - VAN Haberi

- Depodan genel ve detay görüntüler - Erciş Kızılayı Şube Başkan Yardımcısı Mevlüt Selçuk konuşması - Erciş Kızılayı Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sefer konuşması - Yardımların evlere dağıtılması - İhtiyaç sahibi aileler yardımdan dolayı Kızılay'a teşekkür konuşmalarıKızılay Erciş'te ramazan yardım kolisi dağıttıVAN (AA) - Türk Kızılayı Erciş Şubesince, "Hilal Olsun Türkiye" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardım kolisi dağıtıldı.Erciş Kızılayı Şube Başkan Yardımcısı Mevlüt Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere un yardımı yaptıklarını söyledi.

Şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelere Kızılay aracılığıyla ekmek fişi verdiklerini ifade eden Selçuk, "510 aileye ramazan kolisi dağıttık. Bunun 265'i genel merkez 235'i ise hayırsever vatandaşlar tarafından bize bağışlanmıştır. 350 aileye ramazan öncesi 450 kilogram kıyma ve kavurma dağıttık. İhtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında bulunduk. 5 aylık süreçte 16 okulda 420 öğrenciye giyim yardımında bulunduk." dedi.
Erciş Kızılayı Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sefer de kaymakamlık ile kurulan iftar çadırında günde 300 kişiye iftar verdiklerini belirtti.
İhtiyaç sahibi aileler, yardımdan dolayı Kızılay'a teşekkür etti.

Kaymakamlık Ramazan Kolisi İftar Çadırı 

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