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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kızılay'dan tekerlekli sandalye desteği - SİİRT

Kızılay'dan tekerlekli sandalye desteği - SİİRT

- Engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalyelerin hediye edilmesi - İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür'ün konuşması - Bir engelli çocuğun annesinin açıklamasıSİİRT (AA) - Türk Kızılayı tarafından Siirt 'te 11 bedensel engelliye tekerlekli sandalye 1 bedensel engelliye de akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünün tespit ettiği engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye edildiğini söyledi.

Engellilerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Ömür, "Hayatın kimin başına neler getireceğini bilemeyiz. Bugün bu arkadaşlarımızın törenine katıldık ama yarın katılacağımız bir tören bizim ve kendi evladımızın olabilir. Engellileri unutmamak lazım. Daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Türk Kızılayı Siirt Şubesi Başkanı Yener Tanık da Siirt 'te 3 yıl içinde 300 tekerlekli 45 de akülü tekerlekli sandalye dağıttıklarını belirtti.

Bedensel Engelli Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalye 

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