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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kızılay’dan miniklere uçurtma şenliği

Kızılay’dan miniklere uçurtma şenliği

Uçurtma uçuran çocuklardan detay

Uçurtma Şenliği Çizgi Film Farkındalık Karahisar Öğrenciler 

-Kızılay Şube Başkanı Fatih Okyar açıklama
-Okul Öğretmeni Olcay Sümer açıklama
-Genç Kızılay Topluluk Başkanı Murat Uysal açıklama

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Genç Kızılay Topluluğu tarafından minik çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.
Genç Kızılay Topluluğu tarafından, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Karakaya Köyü’nde bulunan ilkokul öğrencilerine yönelik uçurtma şenliği düzenlendi.
Afyon Kocatepe Üniversite (AKÜ) Barış Manço etkinlik alanında düzenlenen uçurtma şenliğine Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi de destek verdi. 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklar Türk bayraklı uçurtmalarını uçurmaya çalıştı. Gün boyu süren etkinlilerde minik öğrenciler gönüllerince eğlendi. "Çocukların yüzlerindeki mutluluk her şeye değer" Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar yaptığı açıklamada, minik çocuklara uçurtma şenliğinde buluşturduklarını söyledi.

Okyar “Kızılay Haftasında farkındalık oluşturmak amacıyla İscehisar’ın Karakaya Köyü öğrencilerine yönelik bir uçurtma şenliği düzenledik. Program sadece uçurtma şenliğinden ibaret değil. Bugün biz 30 öğrencimizi Afyonkarahisar’a getirdik. Bu çocukların yüzlerindeki mutluluk her şeye değer” ifadelerini kullandı. "Farkındalık kazanmış olacaklar" Karakaya İlkokul Öğretmeni Olcay Sümer ise, İscehisar’ın Karakaya Köyü’nden öğrencilerle birlikte geldiklerini ifade ederek “Başkanımız ve onunla birlikte görevli olan öğrenci arkadaşlarımızın sayesinde çocuklarımız farklı bir gün geçiriyorlar. Hem uçurtma uçurup eğleniyorlar hem de çizgi film izleyerek güzel vakit geçirmiş olacaklar. Kızılay’ın ülkemiz için gerekli bir dernek olduğunu çocuklarımız gönüllü öğrencimiz sayesinde öğrenecekler. İlerleyen hayatlarında da hem ülkelerine hem de yaşadıkları yerlere katkı sağlamak amacıyla farkındalık kazanmış olacaklar” dedi.
"Uçurtma şenliğinde buluştuk" Genç Kızılay Topluluk Başkanı Murat Uysal da, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası olması nedeniyle çocuklarla birlikte uçurtma şenliğinde bir araya geldiklerini dile getirerek şunları söyledi: “Bu etkinliği yapamadan zaten böyle güzel bir hava olacağını biliyorduk. Çocuklarımız çok sevinçliler. Geçen yıl okullarını boyamıştık bu yıl yine onlarla birlikte olmak bizi mutlu etti. Etkinliğimizde bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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