Kızılay'dan iftar programı - SİİRT Haberi

- Yemek dağıtımı - Programın yapıldığı salonun içi ve dışı - Kur'an - ı Kerim okunması, ilahi söylenmesi - Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç'un konuşması - Dua ve genel detayKızılay'dan iftar programıSİİRT (AA) - Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesince şehit aileleri, gazi ve çölyak hastalarına yönelik iftar programı düzenlendi. Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Türk Kızılay Derneği Şube Başkanı Nihat Altunç, birlik ve beraberlik ayı olan ramazanda aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Daha önce kentte bulunan yabancı uyruklu ailelerle bir araya geldiklerini, bugün de şehit aileleri, gazi ve çölyak hastalarla aynı sofrayı paylaştıklarını dile getiren Altunç, Kızılay gönüllülerine ve iftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Davetliler, ilahilerin seslendirildiği programda okunan ezanla iftarını açtı.Programa, Vali Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, Aile Destek Merkezi Müdürü Nurten Temiz, kurum müdürleri, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, çölyak hastaları ve üniversite öğrencileri katıldı. Okunan duanın ardından program sona erdi
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