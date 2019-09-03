Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Kızılay'dan engellilere tekerlekli sandalye yardımı - VAN

Kızılay'dan engellilere tekerlekli sandalye yardımı - VAN

- Türk Kızılay yetkililerinin engellilere tekerlekli sandalye teslim etmeleri - Engelli yakınlarının konuşmaları Kızılay'dan engellilere tekerlekli sandalye yardımıVAN (AA) - Türk Kızılayı Muradiye Şubesi, ilçedeki 3 engelliye tekerlekli sandalye yardımında bulundu.Kızılay Muradiye Şubesi Temsilcisi Selçuk Yay, ilçeye bağlı Uluçar Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Makbule Tamkılıç, Karahan Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Harun Ece ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Muhammet Aymercan'ı evlerinde ziyaret etti.Ailelerin tekerlekli sandalye müracaatında bulunduğunu belirten Yay, hazırlanan evrakları Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırdıklarını anlattı.Talep doğrultusunda gönderilen sandalyeleri engelli vatandaşların ailelerine teslim ettiklerini bildiren Yay, "Engelli kardeşlerimizle bir araya gelerek mutluluklarına ortak olduk. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Kızılayımız, halkımızın bağışlarıyla 151 yıldır ayakta duruyor. Her zaman yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Tekerlekli sandalyeleri teslim alan engellilerin aileleri de yapılan yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kızılay Şubesi yetkililerine teşekkür etti.

Bild Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalye 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı