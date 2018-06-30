Kızıl şahin yavrularının yuvadaki 40 günü - KARAMAN
- Kızıl şahin yavrularının yuva ve çevresinden görüntüleriKızıl şahin yavrularının yuvadaki 40 günü - Karaman'ın Ayrancı ilçesinde nesli koruma altında olan kızıl şahin yavrularının 40 günlük büyüme süreci yuvalarında görüntülendi - "WWF - Türkiye Kuş Atlası Projesi" sorumlusu ve biyolog Kerem Ali Boyla: - "30 - 35 gün süren kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrular 40 - 45 gün yuvada kalırlar. Bu dönemde yavruların beslenmeleri için eşler birlikte çalışır. Yavrular uçtuktan sonra da bir süre daha yuva yakınlarında dolaşan ebeveynleri tarafından beslenir" - Doğa tarihi uzmanı biyolog Dr. Emrah Çoraman: - "Kızıl şahinler tarım zararlılarının korkulu rüyası, çiftçi dostu yırtıcı bir kuştur. Bu yüzden çiftçiler tarafından özellikle korunması gerekir"KARAMAN (AA) - YAVUZ GÖRÜR - Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü yakınlarında, nesli koruma altındaki kızıl şahin yavrularının büyüme süreci yuvalarında görüntülendi.Yumurtadan çıktıktan sonra beyaz tüyleri ile adeta birer kartopunu andıran, zamanla yetişkin renklerine bürünen 4 yavru kızıl şahin, yuvada 40 gün kaldıktan sonra uçmaya başladı. Yetişkinliğe yaklaştıkça koyu renkleri ve keskin bakışlarıyla dikkati çeken kuşlar, pençeleri, irileşen cüsse ve kanatlarıyla avlanmaya hazır hale geldi."WWF - Türkiye Kuş Atlası Projesi" sorumlusu ve biyolog Kerem Ali Boyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gündüz yırtıcılarından kızıl şahinlerin tek eşli hayat sürdüğünü söyledi.
Dişi kızıl şahinlerin mart sonu ve nisan ortası dönemde yuvaya genellikle 2 - 4 adet yumurta bıraktıklarını belirten Boyla, "30 - 35 gün süren kuluçka döneminin ardından yumurtadan çıkan yavrular 40 - 45 gün yuvada kalırlar. Bu dönemde yavruların beslenmeleri için eşler birlikte çalışır. Yavrular uçtuktan sonra da bir süre daha yuva yakınlarında dolaşan ebeveynleri tarafından beslenir." dedi. - ''Ülkemizdeki sayıları yaklaşık 200 bindir"Bilimsel adı "Buteo rufinus" olan kızıl şahinlerin, Anadolu'nun yanı sıra Kuzeybatı Afrika, Orta Asya ve İran’da yoğun olarak görüldüğünü anlatan Boyla, şu bilgileri verdi:''Ülkemizdeki sayıları yaklaşık 200 bindir. Bu boyda avcı bir kuş için 200 bin sayısı çok iyi bir seviye. Kızıl şahinler ülkemizde çok yaygınlar, neredeyse her bölgede varlıklarını sürdürebiliyorlar. Çok etkileyici ve gösterişli bir kuş. Dünyada yayılış alanlarına bakıldığında en yoğun olarak ülkemizde görülüyorlar. Kızıl şahinler bu özellikleri ile benim için ülkemizin 'milli kuşu' olmaya adaydır." - Tarım zararlılarının korkulu rüyasıDoğa tarihi uzmanı ve biyolog Dr. Emrah Çoraman da kızıl şahinlerin Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan kuş türleri arasında olduğuna dikkati çekti.Bu kuşların, doğal yaşamın vazgeçilmezlerinden olduğunu vurgulayan Çoraman, şunları kaydetti:"Kızıl şahinin temel besinini küçük ve orta boy memeliler oluşturur. Tarla fareleri, yer sincapları, tavşanlar, ayrıca kertenkele, keler ve yılan gibi sürüngenler ile beslenirler. Ülkemizde özellikle İç Ege, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu platolarında çok daha yaygın görülür. Kızıl şahinler tarım zararlılarının korkulu rüyası, çiftçi dostu yırtıcı bir kuştur. Bu yüzden çiftçiler tarafından özellikle korunması gerekir."Çoraman, kızıl şahinleri avlama, satma, satın alma ve evde beslemenin yasak olduğuna işaret ederek, ''Bunun gibi durumları tespit edenlerin yetkililere haber vermeleri konusunda herkesten hassasiyet bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.