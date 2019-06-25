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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kızıl geyik yavruları tedavi altına alındı

Kızıl geyik yavruları tedavi altına alındı

Geyiklerden detay

Geyik Yavrusu Fakülte Karahisar Köpek Saldırısı Saldırı 

-Geyiklerin tedavisinden detay
-AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır açıklama.

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar ve Eskişehir kırsalında yaralı halde bulunan 2 kızıl geyik yavrusu tedavi altına alındı. Afyonkarahisar ve Eskişehir kırsalında hayvansever tarafından bulunan 2 kızıl geyik yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, 2 yavru geyiği Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’e (AKÜREM) getirdi. Burada tedavi altına alınan geyikler sağlıklarına kavuştukları zaman doğal ortamlarına tekrar bırakılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yavru geyiklerin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Geyik yavrularının insan yaşam alanlarına yakın olduğunun altını çizen Kandır şöyle devam etti; “Duyarlı vatandaşların Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne ihbarı üzerine geyik yavruları bulundukları yerlerden alınarak, bize getirildiler. Merkezimizde tedavileri devam ediyor. Geyik yavrularımızdan bir tanesi muhtemelen köpek saldırısına uğramış. O yüzden sırtında ve kasık bölgesinde derin yaraları var. Diğer yavrularımız ise onunda yine muhtemel bir köpek ya da insandan kaçarken küt bir cisme çarparak düştüğü ve hem bir gözünü yaraladığı hem de bacağında kırık oluştuğunu söyleyebiliriz. Yine onun da tedavisi devam ediyor. Dün itibariyle veteriner fakültesi kliniğinde operasyona alındı. Şuanda durumu gayet iyi. Dileriz kısa zaman da iyileşirler ve normal yaşamlarına geri dönerler.”
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